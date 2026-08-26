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Attualità
26.08.2026

Aurora Leone: “I miei professori del liceo oggi sono miei fan, a quella di italiano devo l’amore per la letteratura”

Redazione
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Indice
Il legame con i professori del liceo
Dai The Jackal alla conduzione: la carriera artistica

In una lunga intervista a Repubblica, l’attrice e comica Aurora Leone, 27 anni, volto ormai affermato del collettivo The Jackal, ha ripercorso il proprio legame con la scuola e gli insegnanti che ne hanno segnato la formazione, prima di raccontare il momento professionale e personale che sta vivendo, tra conduzione, musica e vita privata.

Il legame con i professori del liceo

Leone ha raccontato con affetto il rapporto con alcuni dei suoi ex docenti, oggi diventati suoi sostenitori: “I professori che imitavo al liceo ora sono miei fan, come la prof d’arte Rauccio e la prof Manuela Lamanna, moglie di Toni Servillo, responsabile del mio sconfinato amore per la letteratura”. È proprio alla professoressa Lamanna, secondo il racconto dell’attrice, che si deve la sua passione per autori come Pirandello, Calvino e Svevo, oltre all’interesse maturato per le commedie di Plauto grazie allo studio del latino. L’attrice ha inoltre ricordato di aver frequentato lo stesso liceo di Caserta che ha visto passare, tra gli altri, Roberto Saviano, Toni Servillo, Marco D’Amore e Francesco Piccolo, definendosi scherzosamente “la meno nota del gruppo”. Leone ha infine confermato di essere ancora iscritta a Lettere moderne alla Federico II, con soli due esami rimasti prima della laurea, un traguardo che ha detto di non voler abbandonare.

Dai The Jackal alla conduzione: la carriera artistica

Scoperta dai The Jackal a 19 anni dopo una partecipazione a Italia’s Got Talent, Leone è diventata la prima presenza femminile stabile del collettivo napoletano, per poi ampliare il proprio percorso tra teatro, monologhi anche all’estero e televisione, fino alla recente conduzione de La Notte della Taranta su Rai3 e al DopoFestival di Sanremo. In merito a possibili sviluppi futuri, l’attrice ha commentato con ironia le indiscrezioni su una sua presenza al fianco di Stefano De Martino al prossimo Festival di Sanremo, confermando invece una condivisa passione per la musica indie con il conduttore.

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