Registrati
Diretta video

Notizie sulla scuola anche ad agosto. News, interviste e dirette esclusive

guarda
Attualità
15.08.2026

Grazia Deledda moriva esattamente 90 anni fa. E 100 anni fa riceveva il Nobel, ma alla maturità si sono dimenticati di lei

Reginaldo Palermo
Google Logo Aggiungi come fonte preferita su Google

Moriva proprio oggi, 90 ann fa, Grazia Deledda una delle scrittrici italiane più importanti tra Ottocento e Novecento. Era nata a Nuoro, in Sardegna, nel 1871, in una famiglia benestante e fin da giovane mostrò una grande passione per la lettura e la scrittura.
In un periodo in cui per una donna era difficile affermarsi nel mondo della cultura, Deledda riuscì a costruire una carriera letteraria originale e di grande successo.

Tutto il suo lavoro letterario fu profondamente legato alla Sardegna, alla sua natura e alle tradizioni delle comunità locali. Nei suoi romanzi racconta spesso la vita di persone semplici, i loro sentimenti, i conflitti familiari e il peso delle regole sociali. I suoi personaggi sono frequentemente combattuti tra desideri personali e senso del dovere, tra amore e rispetto delle tradizioni.

Tra i suoi romanzi più famosi troviamo Elias Portolu, Canne al vento e La madre. In queste opere la Sardegna non è soltanto lo sfondo delle vicende, ma diventa quasi un personaggio: il paesaggio, i villaggi, la cultura e le credenze popolari influenzano profondamente la vita dei protagonisti.

Nel 1926 Grazia Deledda ricevette il Premio Nobel per la Letteratura, diventando la prima e, per molti anni, l’unica donna italiana a ottenere questo prestigioso riconoscimento. Il premio rappresentò un’importante conferma del valore della sua produzione letteraria e contribuì a far conoscere le sue opere anche fuori dall’Italia.

Quest’anno l’assenza di una traccia a lei dedicata all’esame di maturità ha creato non poche polemiche.
Molti studenti e altrettanti insegnanti si aspettavano che se ne parlasse anche per la duplice ricorrenza: 90 anni dalla morte e 100 anni dal premio Nobel. E invece della grande scrittrice sarda la scuola si è dimenticata.

LetteraturaMaturità

Guccini, Cremonini: “Vorrei che le sue canzoni venissero studiate nelle scuole insieme ai grandi poeti italiani”

Guccini, un docente: cantautori esclusi dalla letteratura, va studiato a scuola. Un brano del “Maestrone” traccia alla Maturità 2004

Alberto Sordi va studiato a scuola

Non ci sono solo i Promessi Sposi. E Dante?

Il mondo precipita nella guerra globale? Spiegare agli studenti la situazione attraverso Tolstòj

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Grazia Deledda moriva esattamente 90 anni fa. E 100 anni fa riceveva il Nobel, ma alla maturità si sono dimenticati di lei

Reginaldo Palermo

Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2026/2027, pubblicate le prime graduatorie provinciali

Redazione

Alunni stranieri: integrazione, inclusione o assimilazione?

Andrea Ceriani

La scuola prepara davvero gli studenti al mondo del lavoro?

Monica Piolanti
vai alla ricerca avanzata