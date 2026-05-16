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Attualità
16.05.2026
Aggiornato alle 12:39

Auto rubata davanti la scuola mentre è in corso la recita scolastica: il “finale amaro” ripreso col telefonino

Redazione
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Un furto d’auto in pieno giorno, fatto approfittando di un momento irrinunciabile per i genitori: la recita scolastica dei propri figli. A raccontare il caso avvenuto nelle scorse ore in un piccolo centro pugliese è la Repubblica. “Pochi secondi per portare via, col metodo della ‘spintarella’, un Suv: è accaduto a Stornarella, piccolo comune dei cinque reali nel Foggiano dove si sono registrati altri casi simili negli ultimi mesi”, si legge nell’articolo. “Un video girato con un telefonino ha immortalato due individui, col volto travisato, in azione in pieno giorno all’uscita di un istituto scolastico dove era in corso una recita“.

Il fatto, si legge ancora, è accaduto nel pomeriggio di ieri, e le dinamiche sono state immortalati dal filmato. “I ladri hanno prima forzato la portiera del Suv preso di mira, uno dei due si è poi messo alla guida mentre il secondo malvivente, è salito a bordo di un’altra autovettura, guidata da un terzo complice, che ha agganciato e spinto il Suv appena rubato prima di darsi alla fuga. Indagini in corso da parte delle forze dell’ordine per risalire ai responsabili“, conclude la Repubblica.

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