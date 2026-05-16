Colpito con un banco durante una lite in classe, studente napoletano in ospedale: ha una contusione renale

Ancora un caso di violenza a scuola, con un ragazzo finito in ospedale e tanta paura in classe. I fatti sono avvenuti a Napoli, dove un 16enne è ricoverato per una grave contusione renale, che sarebbe stata provocata dal lancio di un banco da parte di un compagno di classe. “L’episodio scoppiato con una lite in classe a Napoli tra i due liceali sarebbe culminato con l’impatto violento del banco contro il fianco sinistro del ragazzino, ora ricoverato con una prognosi di 25 giorni”, scrive Il Mattino.

Il quotidiano aggiunge alcuni dettagli sulla dinamica, che sarebbe emersa proprio durante i soccorsi. “Il 16enne è stato assistito al pronto soccorso dell’ ospedale Cto dell’azienda dei Colli, a Napoli, dove i medici insospettiti dal dolore al fianco hanno sottoposto il minore ad approfondimenti ecografici e diagnostici individuando la grave contusione renale, necessariamente provocata da un trauma da impatto. Al momento le condizioni del ragazzino, giunto venerdì sera in ospedale, sono stabili”.