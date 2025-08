Avviso dell’INDIRE per i docenti triennalisti: accessi non tracciati non saranno riconosciuti ai fini della formazione

Avviso dell’INDIRE per i docenti triennalisti: accessi non tracciati non saranno...

Come da comunicato indire nella data odierna, due agosto 2025, sono avviate le attività formative per i docenti che hanno svolto, nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie, un servizio su posto di sostegno della durata di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti nello stesso grado di scuola.

Durata del corso

Il corso di formazione sul sostegno si svolge in modalità sincrona per il 90% ad eccezione del 10% delle ore di formazione previste, da svolgere in modalità asicrona, così come le attività di laboratorio che saranno svolte tutte in modalità sincrona,

Esami finali

Al termine di ogni attività, comprensiva del relativo laboratorio, è previsto un esame finale che è considerato superato con un punteggio minimo di diciotto trentesimi. Al termine di tutto il percorso sarà svolto un esame conclusivo, superato il quale si consegue la specializzazione sul sostegno valida solo in Italia.

Problemi organizzativi

L’accesso con link diretto sta comportando gravi problemi organizzativi e sta generando numerosi disagi agli utenti che avrebbero diritto ad accedere in una specifica stanza virtuale e che non riescono a entrare perché la capienza è saturata da chi si trova in una stanza diversa da quella assegnata. In virtù di ciò l’INDIRE ha predisposto un avviso per i candidati interessati al fine di evitare qualsiasi problema nella procedura d’accesso.

Come ricevere eventuale supporto

L’INDIRE ha comunicato ai docenti interessati che per problemi inerenti aspetti tecnici o per aspetti di carattere generale di contattare via e-mail uno dei seguenti indirizzi:

• Per problemi tecnici: [email protected]

• Per informazioni generali: [email protected].

Accesso alla piattaforma

L’indire, nel suo avviso, comunica che la procedura di accesso alla piattaforma è quella indicata attraverso l’avviso pubblicato ieri sul sito e con e mail inviata a ciascun utente sulla propria casella di posta elettronica. Pertanto, per entrare nell’ambiente formativo, i discenti devono necessariamente accedere all’indirizzo www.indiretfa.it, inserendo il nome utente e la password che sono stati inviati via e mail. Inoltre, INDIRE , avvisa i partecipanti che gli accessi non tracciati non saranno riconosciuti ai fini della formazione.

Accesso alla stanza virtuale

L’avviso Indire chiarisce che, le modalità per accedere alla formazione sono esclusivamente quelle indicate nell’e mail ricevuta singolarmente da ciascun discente. Pertanto, gli accessi effettuati in altra modalità non potranno essere tracciati dal sistema e, conseguentemente, non saranno riconosciute le ore di formazione effettuate in questa modalità. Inoltre, l’accesso con link diretto su Zoom senza passaggio attraverso la piattaforma indiretfa.it molto spesso rimanda ad aule che non sono di diretta assegnazione alla persona