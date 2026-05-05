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Docenti
05.05.2026

Avviso formazione docenti, il MIM chiarisce: delibere collegiali anche dopo l’adesione ai progetti

Lara La Gatta

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito interviene con un avviso di chiarimento in merito all’Avviso pubblico prot. n. AOOGABMI-95165 del 24 aprile 2026, dedicato alla “Formazione docenti” nell’ambito del Programma Nazionale “Scuola e competenze” 2021-2027, finanziato dal Fondo sociale europeo plus (FSE+).

La comunicazione introduce un elemento di flessibilità procedurale per le istituzioni scolastiche che intendono partecipare ai progetti. In particolare, viene precisato che le delibere degli Organi Collegiali – passaggio necessario per formalizzare l’adesione – potranno essere caricate nel sistema informativo SIF2127 anche in un momento successivo rispetto alla candidatura, a condizione che ciò avvenga entro la data di avvio del progetto.

Non si tratta, tuttavia, di una liberalizzazione totale dei tempi: il Ministero sottolinea che il protocollo e la data di ammissibilità delle delibere dovranno risultare antecedenti sia all’iscrizione a bilancio sia all’effettivo avvio delle attività progettuali.

Un’ulteriore apertura riguarda la fase di candidatura. Esclusivamente per questo avviso, le scuole potranno infatti allegare una dichiarazione firmata dal Dirigente scolastico che attesti l’impossibilità di riunire gli Organi Collegiali entro la scadenza per l’adesione. Nella stessa dichiarazione dovrà essere incluso l’impegno a produrre e inserire le delibere secondo le modalità e le tempistiche indicate successivamente.

L’AVVISO

m_pi.AOOGABMI.REGISTRO-UFFICIALEU.0099122.29-04-2026Download
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