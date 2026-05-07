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Attualità
07.05.2026

Ruba un’auto davanti a una scuola nel foggiano e scappa a tutta velocità tra i bambini: “Poteva essere una strage”

Redazione

Un furto d’auto consumato davanti a una scuola, esponendo alunni e genitori a un serio pericolo. È accaduto a Stornara, paese di poco meno di seimila abitanti in provincia di Foggia, dove un uomo ha sottratto il mezzo a una mamma che si era recata a prendere la figlia, per poi scappare “a una velocità folle” tra i bambini e le bambine.

A darne notizia è Today, che cita una denuncia del sindaco Roberto Nigro. “Oggi è successo ciò che temevamo”, ha scritto il primo cittadino sui social. “Una mamma si è fermata davanti alla scuola per prendere sua figlia. È scesa dall’auto un istante e le hanno rubato la macchina sotto gli occhi. Un’auto lanciata senza controllo davanti a una scuola, con bambini che uscivano da lezione. Poteva essere una strage. È inaccettabile“.

È da mesi che denunciamo questa situazione“, ha scritto ancora Nigro, “carenza di organico e nonostante lo straordinario lavoro dei pochi uomini non riusciamo a controllare un territorio difficile come il nostro, ma dallo Stato non arrivano risposte concrete. Non bastano pattuglie per qualche ora: servono presidi permanenti, subito. È disarmante vedere che la sicurezza dei nostri figli non sia una priorità. Ma io non mi arrendo. Continuerò a denunciare in ogni sede finché chi di dovere non interverrà”, conclude il sindaco. “Stornara non può aspettare che succeda l’irreparabile”.

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