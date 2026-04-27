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Docenti
27.04.2026

Formazione docenti, stanziati 161 milioni di euro: scadenza per le adesioni all’avviso fissata al 15 maggio 2026

Lara La Gatta
Indice
Obiettivi e destinatari dell’intervento
Struttura dei percorsi formativi
Modalità di adesione e scadenze

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato l’avviso per il potenziamento professionale del personale docente ed educativo nell’ambito del Programma Nazionale “PN Scuola e competenze 2021-2027”.

L’iniziativa, sostenuta dal fondo FSE+ con uno stanziamento di euro 161.161.000, punta a migliorare la qualità della didattica attraverso interventi mirati e una gestione semplificata delle risorse.

Obiettivi e destinatari dell’intervento

L’obiettivo centrale dell’avviso (denominato ESO4.5) è il miglioramento dei sistemi di istruzione e formazione. Le azioni previste sono rivolte ai docenti e al personale educativo delle istituzioni scolastiche statali, inclusi sia i lavoratori assunti a tempo indeterminato sia quelli a tempo determinato per l’anno scolastico 2025/2026.

Le aree tematiche della formazione spaziano dalle competenze digitali e metodologiche a quelle psicopedagogiche e relazionali. Particolare attenzione viene data alla capacità di gestire i gruppi classe e alla creazione di ambienti di apprendimento favorevoli, oltre alla didattica orientativa e all’inclusione scolastica.

Struttura dei percorsi formativi

Il progetto si articola in moduli di formazione della durata di 30 o 60 ore. Ogni modulo richiede la presenza di due figure chiave: un esperto, incaricato dell’erogazione della didattica, e un tutor, che assiste l’esperto e si occupa della registrazione dei dati e delle presenze sulla piattaforma dedicata.

Per garantire una gestione più agile, il finanziamento si basa sulla metodologia dei costi standard unitari (UCS). Il massimale orario previsto è di 70 euro per l’esperto e 30 euro per il tutor, mentre i costi di gestione sono calcolati in base al numero di partecipanti. È prevista inoltre la possibilità di includere costi aggiuntivi per il servizio mensa.

Modalità di adesione e scadenze

Le scuole interessate, individuate sulla base dei dati dell’organico docente per l’anno 2025-2026, devono presentare la propria candidatura esclusivamente online attraverso il sistema informativo SIF2127. Per la partecipazione è necessario il coinvolgimento degli organi collegiali, con apposite delibere del Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto.

Il termine perentorio per l’inoltro delle proposte progettuali è fissato per le ore 15.00 del 15 maggio 2026. I progetti che riceveranno l’autorizzazione dovranno essere avviati già nel corso dell’anno scolastico 2025-2026 e concludersi formalmente entro il 31 agosto 2027.

L’AVVISO

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