Azzolina a Porta a Porta: “Il rischio zero non esiste”

La ministra dell’istruzione Lucia Azzolina, nel corso del programma tv su Rai1 “Porta a Porta”, fa le altre cose, ha detto: “E’ stato predisposto uno spazio ad hoc nelle scuole in cui lo studente viene accompagnato e viene immediatamente chiamata la famiglia. Purtroppo erano girate notizie che le famiglie venissero escluse addirittura da questo. Sarà poi il sistema sanitario nazionale, il dipartimento di prevenzione territoriale a prende subito in carico il ragazzo se positivo”.

“Il rischio Zero non esiste perché la scuola non è un luogo incontaminato o asettico ed è per questo che ci siamo preparati insieme all’Inail e all’istituto superiore di sanità Ministero della Salute per sapere cosa fare nel caso in cui ci fosse il sospetto di un ragazzo o del personale scolastico affetto da covid”.

“A scuola ci sono delle regole molto rigide. Noi siamo preoccupati per il doposcuola perché le stesse regole vanno osservate dagli studenti anche fuori. Perchè gli studenti avranno una vita, faranno attività ricreative sportive usciranno alle famiglie, serve il massimo della responsabilità perché la sicurezza di tutti è un patrimonio fondamentale”.

Nella stessa giornata di ieri, Giuseppe Conte, il presidente del Consiglio dei Ministri alla Festa dell’Unità di Modena, ha dichiarato: sulla scuola “a chi ci critica oggi dico: come mai negli anni scorsi non vi siete preoccupati per la scuola, per il ricambio dell’arredo scolastico? Abbiamo rastrellato banchi in tutta Europa, confidiamo di completare questo ricambio a settembre e ottobre, abbiamo aspettato tanti anni. C’erano i banchi di mio nonno e non ce ne siamo mai accorti”.