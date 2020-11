Azzolina agli Stati Generali della Scuola Digitale: “Scuola in continua evoluzione”

Quinto anno degli Stati generali della scuola digitale, occasione per un confronto sulla scuola di oggi e di domani. Ad aprire la rassegna, in collegamento, la ministra dell’istruzione Lucia Azzolina:

“La scuola è un motore vivo in continua evoluzione, che fa progressi – afferma la ministra – Questo momento difficile è stato un motore di accelerazione enorme per la scuola, siamo riusciti a fare ciò che negli anni passati non si era potuto fare. Dobbiamo farne tesoro, e far nascere una scuola migliore. Oggi parliamo di didattica a distanza, e domani la didattica digitale dovrà essere fatta in classe. Bisogna innovare, senza chiudere le porte al passato, velocizzando la burocrazia e abbattendo le barriere per i più fragili”.

L’evento prosegue con iniziative nell’arco di tutta la giornata.