La ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, è intervenuta durante la diretta di “Parole Ostili” su You Tube: “Il digitale non è da demonizzare, ma già pensiamo di tornare in classe per settembre. Il primo passo sarà quella dell’esame di maturità in presenza con la massima sicurezza con i protocolli autorizzati dal Comitato Tecnico Scientifico. Stiamo lavorando su più opzioni possibili per la riapertura della scuola nei prossimi mesi”.