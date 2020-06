Azzolina sale al Quirinale per ringraziare Mattarella e il suo attaccamento alla Scuola

Azzolina sale al Quirinale per ringraziare Mattarella e il suo attaccamento alla...

Il 17 giugno, giorno di avvio della maturità 2020, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto nel pomeriggio al Quirinale la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina.

L’incontro al Quirinale

L’incontro al Quirinale, secondo fonti del ministero dell’Istruzione, “si è svolto in un clima cordiale e la Ministra ha ringraziato il Capo dello Stato per la consueta attenzione dimostrata nei confronti del mondo della scuola”.

La visita al Quirinale della titolare del MI si è tenuta dopo la sua partecipazione a Bergamo, nella mattinata, svolta all’inizio degli Esami di Stato presso l’ITS Quarenghi.

La visita della ministra a Bergamo

“Ho dedicato tutta la mia vita alla scuola, prima da docente e ora da ministro – ha detto la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina a Bergamo – Dover chiudere le scuole per me è stato uno struggimento, una ferita che mi resterà dentro per sempre e quindi oggi sono veramente felice di vederle riaperte”.

Sempre dal ministero dell’Istruzione, intanto, più fonti confermano che sarebbe imminente la pubblicazione delle Linee Guida utili a definire la macro-modalità di avvicinamento alla riapertura degli istituti scolastici e allo svolgimento delle lezioni in presenza.