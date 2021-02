Azzolina sul Safer Internet Day: “web grande potenza, ma con tante insidie”

Ha preso il via il Safer Internet Day, la giornata mondiale della sicurezza in rete. Nel corso della diretta #SID2021 for a better internet, è intervenuta con un videomessaggio la ministra dell’istruzione ancora in carica Lucia Azzolina:

“Anche quest’anno il ministero celebra il Safer Internet Day. Una giornata importante per guidare al meglio i nostri ragazzi e le nostre ragazze ad una navigazione sicura nel mondo di Internet, sfruttandolo al meglio. Una rete che in questi mesi si è mostrata in tutta la sua straordinaria potenza ma che spesso nasconde insidie. Noi adulti non possiamo di certo ignorare il dilagare di fenomeni odiosi come il bullismo e il cyberbullismo che nella rete trovano terreno fertile”.

“Occorre che la scuola e la famiglia restino unite per contrastare un nemico comune. Una componente centrale nell’insegnamento dell’educazione civica che abbiamo voluto introdurre è costituita dall’educazione alla cittadinanza digitale. La scuola deve guardare al futuro ed essere in grado di promuovere una cultura che aiuti a comprendere e quando serve a denunciare. I giovani non vanno mai lasciati soli di fronte a questi rischi. Noi ci siamo, la scuola c’è”.