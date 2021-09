B.I.TU.S., dal 20 al 24 ottobre a Pompei la prima fiera evento “fuori dalla classe” dedicata al mondo scuola

Il Real Polverificio Borbonico, riaperto eccezionalmente dopo 50 anni, ospiterà incontri istituzionali e letterari, momenti di intrattenimento, laboratori didattici e tante altre forme di apprendimento non formale per un’esperienza formativa completa.

Da mercoledì 20 a domenica 24 ottobre 2021, presso il Real Polverificio Borbonico di Pompei (Na), sito in Via Astolelle s.n.c, si terrà la prima edizione di B.I.TU.S., la Borsa Internazionale del Turismo Scolastico e della Didattica, organizzata e gestita da Tappeto Volante (marchio esclusivo ed operativo de “I mercanti d’arte”) e promossa dal Parco Archeologico di Pompei e dal Comune di Pompei.

Una “cinque giorni” dedicata al mondo della scuola con un ricco programma d’incontri, workshop e dibattiti rivolti a docenti, operatori scolastici, studenti, famiglie e operatori del settore turistico, delle forniture di strumenti, supporti e servizi didattici. «Oltre che una bella sfida, la B.I.TU.S. rappresenta la prima ed unica vetrina internazionale esclusivamente dedicata agli operatori e ai fruitori del turismo scolastico, culturale, ecologico e naturalistico», dichiara Domenico Maria Corrado, Direttore Artistico e Regista di Tappeto Volante, nonché ideatore della kermesse. «Bella sfida – aggiunge Corrado – perché, in effetti, si tratterà della prima iniziativa che coinvolgerà fisicamente tutti gli “attori” del mondo scuola, dagli studenti ai dirigenti, dagli insegnanti alle famiglie, dopo il tormentato periodo della didattica a distanza e delle varie restrizioni generate dall’emergenza sanitaria da Covid 19».

10.000 mq destinati alla promozione del patrimonio culturale delle destinazioni turistico-scolastiche con circa 150 aziende espositrici ed oltre 800mila studenti attesi: questi i numeri della prima edizione della fiera evento che si pone come percorso itinerante alla scoperta di nuove forme d’apprendimento non formale per contribuire allo sviluppo di una conoscenza competitiva e dinamica. Sostenibilità e welfare culturale, incontri istituzionali e letterari, intrattenimento e laboratori didattici per offrire un’esperienza formativa a 360°: sono i momenti che caratterizzeranno l’edizione 2021 della B.I.TU.S., che accoglierà, tra gli altri, Gabriel Zuchtriegel, Direttore Generale del Pompeii – Parco Archeologico, Carmine Lo Sapio, Sindaco del Comune di Pompei, Paolo Giulierini, Direttore del Museo Archeologico di Napoli, e il Dott. Paolo Antonio Ascierto, Oncologo e ricercatore italiano, che sarà presente per incontrare gli studenti approfondendo l’importanza della prevenzione sanitaria post Covid in classe e “fuori dalla classe”.

Ad ospitare la B.I.TU.S., il cui programma completo sarà consultabile sul sito ufficiale www.bitus.it, sarà il Real Polverificio Borbonico, bene annesso al Parco Archeologico di Pompei che sarà eccezionalmente riaperto dopo 50 anni. In tale prospettiva e nell’ottica della sostenibilità ambientale, tutti gli allestimenti previsti per la fiera evento saranno realizzati con materiale ecocompatibile e riciclabile. Per i visitatori l’accesso alla B.I.TU.S. è gratuito e sottoposto alle normative anti Covid 19 vigenti.

B.I.TU.S. si avvale del supporto del Comitato Scientifico composto da: Gabriel Zuchtriegel, Presidente del Comitato Scientifico e Direttore del Parco Archeologico di Pompei; Carmine Lo Sapio, Sindaco di Pompei; Claudio Gubitosi, Direttore del Giffoni Film Festival; Ciro Castaldo, Segretario Generale della Fondazione Banco di Napoli; Virgilio Gay, Esperto di Marketing Territoriale; Marilicia Longobardi, Architetto responsabile dell’allestimento B.I.TU.S; Domenico Maria Corrado, Ideatore e Direttore della B.I.TU.S; Robert Piattelli, Co-Founder della BTO Educational; Carmine D’Alessio, Ceo della MTN Company; Maria Letizia Casuccio, Direttore Centro Sud Italia di Coop Culture; Giuseppe Codispoti, Responsabile Area Campania di Coop Culture.

Organizzata e gestita da Tappeto Volante e promossa dal Parco Archeologico di Pompei e dal Comune di Pompei, la B.I.TU.S. gode del patrocinio di Ministero del Turismo, Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca, del Ministero della Cultura e della Regione Campania. Partner della manifestazione sono: Museo Archeologico Nazionale di Napoli, MiC – Ministero della Cultura – Segretariato regionale per la Campania, Giffoni Film Festival, FAI – Fondo Ambiente Italiano, Fondazione Banco di Napoli, Parco Archeologico di Paestum e Velia, Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, Parco Nazionale del Vesuvio, Touring Club Italiano, Coop Culture, Fondazione Sorrento, Comune di Napoli, FLC CGIL Salerno, Scuola Italiana Comix e Amici dei Bambini. Media partner: MTN Company e La Tecnica della Scuola.

Per info e contatti

Segreteria organizzativa B.I.TU.S. tel: 081 863 15 81, cell: 339.1888611 – sito email: [email protected]

PUBBLIREDAZIONALE