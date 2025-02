Bambino di otto anni porta la compagna nel bagno della scuola, la spoglia e le dà un bacio: partite indagini sulla famiglia

Un fatto riprovevole avvenuto tra bambini: un alunno di otto anni ha portato una sua compagna di classe nel bagno della scuola, l’ha spogliata e le ha dato un bacio. I genitori della piccola, una volta che quest’ultima ha raccontato l’episodio, hanno chiesto spiegazioni alla scuola.

Il bambino ha cercato di replicare qualcosa che ha visto o subìto?

Come riporta Il Messaggero, tutto è avvenuto in un istituto di Padova. Il bambino avrà probabilmente cercato di replicare qualche scena vista in tv o su Internet. Per lui è scattato un percorso educativo e sono stati avviati accertamenti precauzionali sulla sua situazione familiare.

La scuola si è attivata per capire se il piccolo possa essere stato lo spettatore inconsapevole, o peggio l’oggetto, di situazioni che poi ha riproposto senza rendersene conto. Questa è l’ipotesi peggiore.