Banchi monoposto, Azzolina: non avranno necessariamente le ruote e non costeranno 300 euro

“I banchi singoli necessari al distanziamento richiesto dalle linee guida del Cts del ministero della Salute non devono essere necessariamente con le “ruote”. Nessuno lo ha mai detto. Ricordiamo però che alcuni di questi banchi sono utilizzati nelle scuole più innovative d’Italia. I banchi poi hanno caratteristiche diverse in relazione all’età degli studenti. Sono arredi che resteranno alle scuole e che permetteranno un giorno agli studenti di lavorare in gruppo e di avere forme di innovazione della didattica“.

A dirlo è la Ministra Azzolina, con un post pubblicato su Facebook, con il quale risponde a quelle che definisce fake news sulla scuola del leader della Lega, Matteo Salvini.

I banchi non costeranno 300 euro

La Ministra ha anche aggiunto che “nessuno ha detto che i banchi costeranno €300. Sfido chiunque a trovare una mia dichiarazione in cui dico che compreremo banchi da €300. Eppure trovo sui giornali e in rete frasi virgolettate che mi attribuiscono questa affermazione. C’è una gara europea in corso che serve ad abbattere i costi. Inoltre, come detto, esistono più tipologie di banco“.

Banchi, organici ed edilizia scolastica: le soluzioni per settembre

“I banchi non sono LA soluzione unica che abbiamo proposto per riaprire in presenza e sicurezza. – ha continuato la Azzolina – I nuovi arredi sono solo uno dei tanti elementi che abbiamo messo in campo.

Noi abbiamo investito sull’organico del personale scolastico, abbiamo investito sull’edilizia scolastica e sulla ricerca di nuovi spazi, investiamo anche sugli arredi scolastici”.

Ulteriori 300 milioni per la scuola

E ha concluso: “Ho dato oggi la notizia dell’impegno del governo di stanziare altri 300 milioni di euro. Con questi arriviamo a circa 3 miliardi solo per settembre e a 6 miliardi di risorse messe a disposizione della scuola da inizio anno. Basta fake news. Salvini sfrutta le paure degli italiani senza mai avanzare una proposta”.