Bando Ambasciatori Erasmus +: scadenza 10 maggio 2021

Nasce una nuova figura a supporto delle attività di diffusione e promozione dei programmi e delle iniziative europee per l’istruzione scolastica, si tratta degli ambasciatori Erasmus + per il settore scuola. Scade il prossimo 10 maggio 2021 la possibilità di candidarsi per ricoprire il prestigioso ruolo, che vedrà coloro che saranno selezionati collaborare con i referenti pedagogici e istituzionali nominati dagli Uffici Scolastici Regionali. I nuovi ambasciatori faranno parte di una rete di esperti a supporto dell’Agenzia Nazionale Erasmus+.

La volontà dell’Agenzia Erasmus+ Indire è quella di creare una rete di figure con elevate competenze in termini di progetti di collaborazione eTwinning, progetti di mobilità o partenariati del settore scuola (KA1 o KA2) e altre attività affini di formazione e tutoraggio, per offrire informazioni e supporto a livello capillare in tutto il Paese, in collaborazione con i referenti pedagogici e istituzionali nominati dagli Uffici Scolastici Regionali. La graduatoria di soggetti idonei che emergerà dal bando sarà valida fino al 31 dicembre 2027, fino al cermine del settennato Erasmus+ attuale.

Ambasciatori eTwinning

Il nuovo profilo andrà a sostituire quello degli ambasciatori eTwinning, che rimarranno comunque in servizio per ancora un anno. Fino ad oggi, a partire dal 2009, è attiva in Italia una rete di Referenti e Ambasciatori eTwinning composta da oltre 150 docenti esperti, parte attiva nell’organizzazione di seminari di formazione regionali e nazionali, sia come partecipanti che come relatori e sono a disposizione dei docenti interessati per fornire informazioni e orientamento. Queste figure sono anche parte di una rete europea, istituita dal 2003, attiva per la promozione di eTwinning ed il supporto agli utenti nei vari paesi, fornendo supporto alla comunità eTwinning attraverso l’assunzione di ruoli di moderatore o formatore nei diversi ambienti online o la partecipazione ad eventi internazionali.

Il bando

Il bando è stato pubblicato sul sito dell’Indire ed è accessibile al link https://eplus2020.indire.it, La domanda va presentata esclusivamente in via telematica, compilando il form online e caricando i documenti allegati, attraverso il sistema Erasmus2020. Il termine ultimo per la presentazione della domanda è fissato per il giorno 10.05.2021 alle ore 23:59.

“Con queste nuove figure – ha detto Sara Pagliai, coordinatrice dell’Agenzia nazionale Erasmus+ Indire – intendiamo creare un network che, partendo dagli ottimi risultati ottenuti dalla rete di docenti ambasciatori nazionali eTwinning, può offrire supporto, orientamento e ascolto su ciò che riguarda l’intera offerta del programma Erasmus+ per insegnanti e studenti. Gli ambasciatori sono persone che hanno avuto una diretta esperienza con progetti e attività all’interno del Programma, buone pratiche che possono diffondere, la passione, l’entusiasmo e la consapevolezza del valore di un’esperienza di mobilità o di un progetto di collaborazione tra scuole. Si tratta quindi di un’iniziativa cha mira a valorizzare le persone, che sono poi le storie di successo reali del Programma, cercando di diminuire ulteriormente la distanza tra l’Europa e possibili beneficiari”.