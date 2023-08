Bando concorso educazione motoria scuola primaria, la guida del Ministero per presentare l’istanza [PDF]

Al via da ieri, 8 agosto, la procedura per presentare domanda di partecipazione al concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente relativi all’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria, per la copertura di 1.740 posti comuni vacanti e disponibili nell’anno scolastico 2023/2024, per le classi quarte e quinte della scuola primaria.

Il concorso è bandito a livello nazionale e organizzato su base regionale e si articola in una prova scritta, in una prova orale e nella valutazione dei titoli.

Come presentare domanda

La presentazione della domanda deve avvenire entro il 6 settembre prossimo.

I candidati presentano istanza di partecipazione al concorso unicamente in modalità telematica, attraverso il portale unico del reclutamento, raggiungibile all’indirizzo www.inpa.gov.it. Per accedere alla compilazione dell’istanza occorre essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE).



Le domande di partecipazione possono essere presentate attraverso la “Piattaforma Concorsi e Procedure Selettive”. Le istanze presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione.

Il pagamento del contributo di 50 euro

Per la partecipazione alla procedura concorsuale è dovuto il pagamento di un contributo di segreteria pari ad euro cinquanta (50/00). Il pagamento deve essere effettuato sulla base del bollettino emesso dal sistema “Pago In Rete”, l’avvenuto pagamento deve essere dichiarato nell’istanza, cui va allegata – a pena di esclusione – la ricevuta di pagamento.

La guida del MIM

Il Ministero ha reso disponibile una guida operativa che supporta l’uternte nella presentazione dell’istanza.

LA GUIDA

