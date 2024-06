Bando INPS per centri estivi diurni, domande entro il 26 giugno 2024

L’INPS ha pubblicato il Bando di Concorso centri Estivi Diurni 2024.

Il bando è finalizzato ad offrire a minori di età compresa tra i 3 e i 14 anni la possibilità di fruire di centri estivi in Italia, durante la stagione estiva 2024 (nei mesi di giugno, luglio, agosto, e fino al 7 settembre 2024).

L’Inps, in particolare, riconosce un contributo a totale o parziale copertura del costo sostenuto per la partecipazione ad un centro estivo diurno in Italia, nelle mensilità indicate, della durata da un minimo di una settimana (cinque giorni) ad un massimo di quattro settimane (20 giorni) anche non consecutive, organizzato da un unico fornitore – che abbia le prescritte autorizzazioni di legge allo svolgimento delle attività – scelto dal richiedente la prestazione, che comprenda almeno le spese connesse alle attività ludico-ricreative-sportive previste, eventuali spese di vitto (merende e pranzo), eventuali gite, e quant’altro previsto nel programma del centro estivo medesimo, nonché le previste coperture assicurative.

Non sono ammesse frazioni di settimana per il raggiungimento del numero minimo o massimo di giorni da fruire.

Non sono ammessi, inoltre, centri estivi che prevedano anche il pernottamento. Il soggiorno deve essere finalizzato alla gestione costruttiva del tempo libero dei giovani ospiti in costanza dell’interruzione estiva delle attività scolastiche.

Destinatari sono figli di dipendenti pubblici o di pensionati sempre della pubblica amministrazione.

L’Inps riconosce n. 3.000 contributi di importo massimo settimanale pari ad € 100, per un massimo di quattro settimane, anche non consecutive.

La domanda deve essere trasmessa dal beneficiario a decorrere dalle ore 12.00 del 6 giugno 2024 e non oltre le ore 12.00 del giorno 26 giugno 2024.