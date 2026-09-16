Bando INPS Supermedia 2026: al via le domande per oltre 14.000 borse di studio destinate agli studenti meritevoli

L’INPS ha promosso il nuovo bando di concorso “Supermedia 2026”, un’iniziativa finalizzata a premiare il merito scolastico dei giovani studenti figli o orfani di dipendenti e pensionati pubblici e postali. Il programma mira a sostenere le famiglie erogando contributi economici per i risultati conseguiti nell’anno scolastico 2025/2026.

A chi si rivolge il bando e la suddivisione dei contributi

Il concorso è riservato ai figli, orfani o equiparati dei dipendenti e pensionati iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, alla Gestione assistenza magistrale e al Fondo ex Ipost.

Il bando mette a disposizione un totale di 14.787 borse di studio, articolate in base al livello di istruzione e alla Gestione di appartenenza:

Scuola secondaria di primo grado (ultimo anno) : assegnazione di 2.964 borse per la Gestione creditizia e 950 borse per la Gestione magistrale, ciascuna del valore di 750 euro .

: assegnazione di per la Gestione creditizia e per la Gestione magistrale, ciascuna del valore di . Scuola secondaria di secondo grado (primi quattro anni, conservatori e corsi di formazione professionale) : erogazione di 5.646 borse per la Gestione creditizia e 1.950 borse per la Gestione magistrale, del valore di 800 euro ciascuna.

: erogazione di per la Gestione creditizia e per la Gestione magistrale, del valore di ciascuna. Scuola secondaria di secondo grado (diploma finale): conferimento di 2.277 borse per la Gestione creditizia, 900 borse per la Gestione magistrale e 100 borse per la Gestione ex Ipost, del valore di 1.300 euro ciascuna.

Requisiti di merito scolastico ed esclusioni

Per poter accedere alle graduatorie, i candidati devono dimostrare di aver raggiunto elevati standard di rendimento nello scorso anno scolastico:

Licenza media e classi intermedie delle superiori: è richiesto il conseguimento del titolo o della promozione con una votazione finale o una media pari o superiore a 8/10. Diploma di maturità: la votazione minima finale richiesta è di 80/100. Agevolazioni per disabilità: per gli studenti con disabilità riconosciuta ai sensi della legge 104/92, la soglia minima di voto è ridotta a 7/10 per la scuola media/superiore e a 70/100 per il diploma.

Un ulteriore requisito vincolante riguarda la carriera scolastica: gli studenti non devono essere in ritardo per più di un anno rispetto al percorso ordinario di studi. Tale limite sull’età o carriera non si applica agli studenti con disabilità.

Modalità di presentazione e scadenze chiave

Le domande devono essere inviate esclusivamente per via telematica accedendo al portale istituzionale dell’INPS tramite credenziali SPID, CIE o CNS. In alternativa, è possibile avvalersi del servizio telefonico di Contact Center per specifici casi di difficoltà.

Di seguito le date principali da tenere a mente:

Apertura e chiusura bandi : le richieste possono essere inoltrate dalle ore 12:00 del 22 settembre 2026 fino alle ore 12:00 del 13 ottobre 2026 .

: le richieste possono essere inoltrate dalle fino alle . Verifica voti e ISEE (Riesame) : i voti scolastici saranno acquisiti direttamente dall’INPS tramite protocollo telematico con il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM). I richiedenti dovranno verificare la correttezza dei dati e dell’attestazione ISEE 2026 ed eventualmente richiedere modifiche tramite la funzione di riesame entro e non oltre il 20 ottobre 2026 .

: i voti scolastici saranno acquisiti direttamente dall’INPS tramite protocollo telematico con il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM). I richiedenti dovranno verificare la correttezza dei dati e dell’attestazione ISEE 2026 ed eventualmente richiedere modifiche tramite la funzione di riesame entro e non oltre il . Esito e graduatorie: l’INPS pubblicherà le graduatorie definitive sul proprio sito internet entro il 24 novembre 2026.

IL BANDO