L’algoritmo in cattedra: chi decide il ritmo dell’IA a scuola?

Un’anomalia nell’orario scolastico segnalata da un software gestionale è, il più delle volte, automazione classica: un codice rigido che incrocia parametri ed evidenzia un’incompatibilità. È un errore di calcolo o un bug, perfettamente ispezionabile. L’Intelligenza Artificiale, invece, opera come una “scatola nera” probabilistica: analizza moli di dati e restituisce stime o valutazioni di cui spesso nemmeno chi ha acquistato il programma conosce i passaggi intermedi.

Scambiare l’opacità dell’IA per un semplice guasto informatico è un errore pericoloso. La vera partita si gioca altrove: chi decide la velocità con cui l’IA entra in classe, e chi ne risponde quando le sue scelte diventano incomprensibili?

Dall’illusione del freno al controllo del ritmo: la lezione di Amodei

Il dibattito riaperto dal fondatore di Anthropic, Dario Amodei, e analizzato da Paolo Benanti sul Sole24Ore, chiarisce che la tecnologia non va fermata, ma governata. La sua ricetta punta a stabilire un ritmo consapevole su tre pilastri:

Audit esterni e indipendenti sulle aziende produttrici, senza filtri o censure.

Standard e regole condivise tra i colossi del settore.

Trattati internazionali vincolanti.

Il principio etico alla base — che richiama la responsabilità di Hans Jonas — è lineare: più una tecnologia conferisce potere, più chi la detiene e la adotta deve farsene carico in prima persona.

Il nuovo CCNL Scuola: uno scudo contro la “scatola nera”

La bozza del contratto 2025/2027 raccoglie questo principio e prova a tradurlo in garanzie per il personale scolastico:

Trasparenza preventiva: obbligo di informare le rappresentanze sindacali prima di introdurre sistemi IA, specificandone dati, finalità e impatto sul lavoro.

Umano sempre al centro: divieto assoluto di delegare decisioni o valutazioni (come bocciature o provvedimenti) interamente alla macchina.

Diritto alla spiegazione: facoltà di richiedere e ottenere i criteri logici con cui l’algoritmo è arrivato a un determinato esito.

Responsabilità del Dirigente: il Preside resta l’unico responsabile legale e non può giustificarsi scaricando la colpa sul software.

Formazione esigibile: l’aggiornamento sull’IA diventa un diritto garantito per tutti i lavoratori.

Dalla carta alla cattedra: le 3 armi per non subire l’algoritmo

Esiste però un cortocircuito: Amodei immagina ispettori terzi e indipendenti, mentre la scuola affida il monitoraggio all’Organismo paritetico per l’innovazione — un ente interno, spesso mai attivato, dove chi introduce la tecnologia coincide con chi dovrebbe controllarla.

Le tutele contrattuali rischiano di restare sulla carta se non vengono azionate dal basso. Per questo, nel lavoro di tutti i giorni, contano tre azioni immediate:

Esigere risposte scritte: di fronte a segnalazioni o anomalie generate dall’IA, pretendere i criteri ufficiali ed evitare i rinvii informali.

Incalzare il Dirigente: è l’unico referente legale a cui indirizzare contestazioni e richieste di riesame.

Pretendere la formazione: esercitare il diritto di comprendere gli strumenti digitali per non doverli subire al buio.

Il problema non è l’autonomia della macchina, ma la nostra resa. La scuola smette di essere tale quando accetta un “ce lo dice il sistema” come verità rivelata: riscoprire la propria missione etica e pedagogica è l’unico antidoto a un imperante dogmatismo digitale.