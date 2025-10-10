Bando PNRR 3, aggregazione delle procedure, riservisti e tabella di corrispondenza nuove classi di concorso: gli allegati ai bandi

Da oggi, 10 ottobre, sono aperte le funzioni per presentare istanza di partecipazione alle procedure concorsuali ordinarie per posti comuni e di sostegno nella scuola dell’infanzia, primaria e nella scuola secondaria.

I posti a bando sono complessivamente 58.135, di cui 27.376 per la scuola primaria e dell’infanzia e 30.759 per la scuola secondaria. I posti comuni sono 50.866 e i posti di sostegno 7.269.

Le istanze potranno essere presentate fino alle ore 23.59 del 29 ottobre 2025 tramite il portale INPA.

l concorso si articola in una prova scritta, in una prova orale e nella successiva valutazione dei titoli.

SEGUI LA DIRETTA

Allegati concorso infanzia e primaria

Oltre al bando, sono disponibili i seguenti allegati:

Allegato 1 – posti a bando

Allegato 2 – aggregazione delle procedure

Allegato A – percentuale riservisti

Allegato B – conteggio personale per genere e regione

Allegati concorso secondaria

Oltre al bando, sono disponibili i seguenti allegati:

Allegato 1 – posti a bando

Allegato 1bis – tabella corrispondenza nuove classi di concorso

Allegato A – percentuale riservisti

Allegato 2 – aggregazione delle procedure

Allegato B – conteggio personale per genere e regione