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Approvato il decreto scuola: tetto del 30% di stranieri in classe | 25-09-2026

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Attualità
25.09.2026

Barbacci (Cisl Scuola) alla Tecnica della Scuola: “Al via la campagna elettorale: basta riforme calate dall’alto, vogliamo salari più alti”

Redazione
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“Idee che danno forma al futuro”. Questo il titolo della conferenza programmatica della Cisl Scuola che è andata in scena al Centro Congressi Eventi Piazza di Spagna, a Roma, dal 22 al 24 settembre. Il direttore della Tecnica della Scuola Alessandro Giuliani ha intervistato la segretaria generale della Cisl Scuola Ivana Barbacci:

“Si tratta di una tre giorni che parla di futuro con una forte responsabilità in termini di assunzione di impegni e di sfide. Abbiamo parlato di denatalità, è un tema che attraversa il nostro Paese, abbiamo parlato delle nuove fragilità che riguardano le nuove generazioni ma anche il mondo dell’insegnamento, il mondo dell’educazione”.

“Abbiamo parlato di intelligenza artificiale, con la persona condizionabile da nuovi sistemi informatici che dettano in qualche modo le prospettive, ma anche competenze trasversali per poter approcciare il futuro che è fatto di lavoro e di come la scuola può essere valorizzata e soprattutto di chi fa la scuola può tornare al centro dell’attenzione politica”.

“Per quanto riguarda le retribuzioni dobbiamo fare uno scatto in avanti. Andare oltre il recupero dell’inflazione, non lasceremo mai un tavolo contrattuale, ma dobbiamo anche proiettarci verso una valorizzazione del personale e superare la precarietà”.

Campagna elettoraleCisl ScuolaIvana Barbacci

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