FMOF 2026/2027, entro il 30 settembre le risorse alle scuole: al via contrattazione e Programma Annuale 2027

Settembre è un mese particolarmente importante per la programmazione amministrativa e finanziaria delle istituzioni scolastiche.

Il 22 settembre 2026 è stata infatti sottoscritta al Ministero dell’Istruzione e del Merito l’ipotesi di CCNI relativa alla ripartizione del Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa (FMOF) per l’anno scolastico 2026/2027.

Le risorse complessivamente disponibili ammontano a 847.360.000 euro e il prossimo passaggio atteso dalle istituzioni scolastiche è la comunicazione degli importi effettivamente spettanti a ciascuna scuola.

Entro il 30 settembre la comunicazione alle scuole

Il riferimento temporale è quello del 30 settembre, data particolarmente significativa nella gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche.

L’art. 5, comma 10, del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 stabilisce infatti che, ai fini della tempestiva predisposizione del Programma Annuale, entro il 30 settembre il Ministero provveda all’erogazione del fondo di funzionamento relativo al periodo settembre-dicembre e comunichi preventivamente l’ulteriore risorsa finanziaria relativa al periodo gennaio-agosto dell’anno successivo.

La comunicazione ministeriale di fine settembre assume quindi per le scuole una duplice rilevanza: da un lato consente di conoscere le risorse disponibili per la contrattazione integrativa d’istituto dell’a.s. 2026/2027, dall’altro fornisce i dati finanziari necessari per iniziare la predisposizione del Programma Annuale 2027.

Il 30 settembre 2025 puntuale…

È quanto avvenuto anche lo scorso anno.

Con la Nota MIM prot. n. 9110 del 30 settembre 2025, avente ad oggetto “A.S. 2025/2026 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2025 – periodo settembre-dicembre 2025 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2026 – periodo gennaio-agosto 2026”, il Ministero ha fornito alle istituzioni scolastiche il quadro delle risorse finanziarie necessarie alla programmazione.

La stessa nota riportava anche la ripartizione delle risorse relative agli istituti contrattuali che compongono il Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, consentendo alle scuole di conoscere le disponibilità sulle quali avviare la contrattazione integrativa.

È quindi ragionevole attendersi anche per quest’anno una comunicazione di fine settembre che consenta alle scuole di disporre contemporaneamente dei dati necessari per la contrattazione dell’a.s. 2026/2027 e per la programmazione finanziaria dell’esercizio 2027.

Due programmazioni che partono insieme

Per Dirigenti scolastici e DSGA la comunicazione ministeriale di fine settembre rappresenta quindi un momento operativo fondamentale.

Sul versante della contrattazione d’istituto, la conoscenza delle somme effettivamente assegnate consentirà di costruire il quadro delle disponibilità FMOF 2026/2027 e di entrare concretamente nel merito dell’utilizzo delle risorse.

Sul versante contabile, la comunicazione preventiva delle risorse relative al periodo gennaio-agosto 2027 consentirà invece di iniziare a costruire il Programma Annuale 2027, collegando le disponibilità finanziarie alle attività e ai progetti previsti dal PTOF.

In sostanza, la comunicazione di fine settembre mette le scuole nelle condizioni di lavorare parallelamente su due fronti:

la contrattazione integrativa d’istituto per l’a.s. 2026/2027 ;

; la predisposizione del Programma Annuale 2027.

Cosa possono preparare le scuole già da ora

In attesa della comunicazione ministeriale, è possibile avviare alcune attività preliminari.

Per la contrattazione sarà utile verificare le eventuali economie FMOF degli anni precedenti, ricostruire gli istituti contrattuali da finanziare e predisporre un primo quadro delle esigenze sulla base del PTOF e dell’organizzazione dell’anno scolastico.

Per il Programma Annuale 2027 sarà invece opportuno iniziare la ricognizione delle entrate prevedibili, dei progetti da proseguire o attivare e delle esigenze di funzionamento amministrativo e didattico.

La fine di settembre segna dunque, per le segreterie scolastiche, l’avvio concreto di una doppia programmazione: quella negoziale dell’anno scolastico 2026/2027 e quella finanziaria dell’esercizio 2027.