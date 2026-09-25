Bimbi fatti scendere dal bus e lasciati per strada mentre andavano a scuola: l’ira di un genitore

In provincia di Foggia, alcuni ragazzini di appena 11 e 12 anni sono stati fatti scendere da un autobus urbano alle otto del mattino e lasciati per strada mentre stavano cercando di raggiungere la scuola. A denunciare l’episodio è l’ex sindaco, padre di uno dei ragazzi coinvolti, che ha affidato ai social un duro sfogo contro quanto accaduto al proprio figlio e ai suoi compagni.

La vicenda

Come riportato dal Corriere, i ragazzi, non essendo riusciti a prendere l’autobus scolastico, avevano scelto di salire su un mezzo urbano che percorre lo stesso tragitto, nel tentativo di non arrivare tardi a scuola. A metà percorso, però, sono stati invitati a scendere perché quella non era la circolare riservata agli studenti. “Ore 08: fanno scendere mio figlio dalla circolare, insieme ad altri bambini, perché, a loro dire, quella non era la circolare scolastica. Ma siamo arrivati davvero all’assurdo!” ha scritto l’uomo.

La reazione dell’ex sindaco

Per il genitore a colpire è soprattutto l’età dei ragazzi coinvolti e l’orario dell’episodio: “Un bambino viene fatto scendere da un mezzo pubblico alle 8 del mattino, insieme ad altri bambini, per una questione che evidentemente si poteva e si doveva gestire diversamente”. L’ex primo cittadino ha precisato che la sua denuncia nasce dalla preoccupazione di un padre, non da ragioni politiche: “Questa non è polemica. È incazzatura. Perché quando si parla di bambini, di scuola e della loro sicurezza, non si può continuare a trattare tutto con superficialità e improvvisazione”.

L’uomo chiede ora che venga fatta chiarezza sull’accaduto e sulle ragioni per cui non sia stata individuata una soluzione diversa, evitando di lasciare dei bambini per strada durante il tragitto verso la scuola: “Pretendo chiarezza e soprattutto che situazioni del genere non si ripetano”, conclude l’ex sindaco.