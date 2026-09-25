Domande pensione, i trucchi per compilarle al meglio: controlli, adempimenti e curiosità – DIRETTA ORE 17.00 con Rino Di Meglio

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È stato pubblicato nelle scorse ore il Decreto del Ministro dell’istruzione contenente le “indicazioni operative” sulle cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2027 e sul trattamento

di quiescenza e di previdenza, meglio noto come “Decreto pensioni scuola”. Un appuntamento molto atteso per molti lavoratori del comparto, ansiosi di conoscere il dettaglio di un provvedimento che riguarda un passaggio essenziale nella carriera. Quello del pensionamento, appunto.

Quali sono i “trucchi” per compilare bene la domanda ed evitare sorprese dell’ultimo minuto? Che tipo di controlli verranno messi in campo da parte del ministero dell’Istruzione? Quali sono gli adempimenti legati a questa scadenza, che è bene conoscere prima di addentrarsi nella pubblicazione? Sono solo alcune delle domande che si pone il personale scolastico, a cui La Tecnica della Scuola dedica da sempre particolare attenzione, mettendo a disposizione dei lettori news, approfondimenti e interviste.

A rispondere, nel corso della diretta di oggi – venerdì 25 settembre 2026, alle ore 17.00 – sarà il professor Rino Di Meglio, esperto di normativa e di legislazione scolastica, protagonista di una nuova rubrica tutta dedicata all’aspetto previdenziale del mondo della scuola. Un’occasione unica per rispondere ai dubbi e alle curiosità su un aspetto così delicato del percorso professionale. Seguiteci in diretta sul nostro canale YouTube, sulla nostra pagina Facebook e sul nostro portale tecnicadellascuola.it.