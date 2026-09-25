Registrati
Diretta video

Approvato il decreto scuola: tetto del 30% di stranieri in classe | 25-09-2026

guarda
Docenti
25.09.2026

Domande pensione, i trucchi per compilarle al meglio: controlli, adempimenti e curiosità – DIRETTA ORE 17.00 con Rino Di Meglio

Valerio Musumeci
Google Logo Aggiungi come fonte preferita su Google
Indice
SEGUI E PARTECIPA ALLA DIRETTA

È stato pubblicato nelle scorse ore il Decreto del Ministro dell’istruzione contenente le “indicazioni operative” sulle cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2027 e sul trattamento
di quiescenza e di previdenza, meglio noto come “Decreto pensioni scuola”. Un appuntamento molto atteso per molti lavoratori del comparto, ansiosi di conoscere il dettaglio di un provvedimento che riguarda un passaggio essenziale nella carriera. Quello del pensionamento, appunto.

Quali sono i “trucchi” per compilare bene la domanda ed evitare sorprese dell’ultimo minuto? Che tipo di controlli verranno messi in campo da parte del ministero dell’Istruzione? Quali sono gli adempimenti legati a questa scadenza, che è bene conoscere prima di addentrarsi nella pubblicazione? Sono solo alcune delle domande che si pone il personale scolastico, a cui La Tecnica della Scuola dedica da sempre particolare attenzione, mettendo a disposizione dei lettori news, approfondimenti e interviste.

A rispondere, nel corso della diretta di oggi – venerdì 25 settembre 2026, alle ore 17.00 – sarà il professor Rino Di Meglio, esperto di normativa e di legislazione scolastica, protagonista di una nuova rubrica tutta dedicata all’aspetto previdenziale del mondo della scuola. Un’occasione unica per rispondere ai dubbi e alle curiosità su un aspetto così delicato del percorso professionale. Seguiteci in diretta sul nostro canale YouTube, sulla nostra pagina Facebook e sul nostro portale tecnicadellascuola.it.

SEGUI E PARTECIPA ALLA DIRETTA

PensionamentiPensioni docentipensioni scuolaRino Di Meglio

Pensioni scuola 2027, tutte le scadenze: dalle domande POLIS agli adempimenti di scuole e INPS

Pensioni scuola 2027, su POLIS sette diverse istanze: quale domanda presentare dal 25 settembre al 21 ottobre?

Pensioni scuola, la Corte costituzionale boccia il limite fisso dei 70 anni

Trattenimento in servizio, Corte costituzionale: illegittimo il limite dei 70 anni per il personale scolastico che non ha ancora diritto alla pensione

Sentenza su pensione d’ufficio, la docente senza il requisito minimo contributivo ha diritto a permanere in servizio

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

JOB&Orienta 2026: focus su competenze e professioni di arte, cultura e spettacolo

Pubbliredazionale

Decreto legge scuola, Valditara: “Alunno straniero che non parla italiano danneggia gli altri. Genitore indica 4 scuole, se si raggiunge il tetto, lo porta in un’altra”

Daniele Di Frangia

Didacta Abruzzo, l’USR punta su innovazione, inclusione e intelligenza artificiale

Redazione

FMOF 2026/2027, entro il 30 settembre le risorse alle scuole: al via contrattazione e Programma Annuale 2027

Ivana Serra
vai alla ricerca avanzata