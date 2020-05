Bellanova: “Le scuole dovevano essere riaperte, così c’è rischio che le donne lascino il lavoro” [VIDEO]

La ministra delle Politiche Agricole, Teresa Bellanova, esponente di Italia Viva, parla in merito alla riapertura delle scuole. Secondo Bellanova le scuole andavano riaperte. Ecco quanto detto nel corso del suo intervento ad Agorà, trasmissione televisiva in onda su Rai 3: “La scuola meritava di essere aperta per varie ragioni la prima è il diritto alla formazione perché senza dubbio la formazione a distanza vede un grande impegno di ragazzi e ragazze, bambini e bambine, famiglie e docenti, ma non è quella la scuola secondo me. In emergenza si deve affrontare anche quel tipo di formazione ma poi bisogna ricostruire il modo di stare insieme e di potersi confrontare. Più le scuole stanno chiuse e più alto è il rischio che le donne abbandonino il lavoro, perché certamente il primo obiettivo della scuola è quello della formazione, ma la scuola è anche il momento in cui le famiglie sanno dove sono i loro bambini”.