Bianchi ha incontrato il ministro dell’Istruzione francese Blanquer

Un confronto voluto sulla collaborazione bilaterale nel settore dell’istruzione, quello che è avvenuto questa mattina, 1 giugno, tra il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi e il Ministro dell’Istruzione francese Jean-Michel Blanquer.

Nel colloquio i Ministri hanno parlato sulle possibilità di rafforzare l’insegnamento dell’italiano e del francese nei rispettivi Paesi sulla base del programma di studi bilingue EsaBac.



Analogo interesse è stato manifestato per le opportunità di collaborazione in ambito europeo offerte dal nuovo quadro finanziario pluriennale 2021/2027 e dal programma Erasmus +, facendo riferimento all’iniziativa delle Teacher Academies, alla cooperazione tra i rispettivi Centri di eccellenza professionali, gli Istituti Tecnici Superiori (ITS) e i Campus des métiers, nonché alle possibilità di incrementare la mobilità di studentesse e studenti.



I Ministri hanno infine avuto uno scambio di vedute sulle prospettive di collaborazione tra Italia e Francia nell’ambito della corrente Presidenza italiana del G20 e della futura Presidenza di turno francese dell’Unione Europea.