Biblioteche scolastiche, entro il 30 aprile le domande per accedere al fondo del Ministero della Cultura

Biblioteche scolastiche, entro il 30 aprile le domande per accedere al fondo...

Il Ministero della Cultura, Direzione generale Biblioteche e diritto d’autore, ha pubblicato il D.D.G. n.112 del 12/03/2025 recante il bando per l’assegnazione delle risorse del Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario per l’anno 2025.

Il bando interessa anche le biblioteche scolastiche.

Cosa si intende per biblioteche scolastiche

Per biblioteche scolastiche si intendono le biblioteche degli istituti scolastici (scuole dell’infanzia e istituti di istruzione primaria, secondaria e superiore). Ciascuna istituzione scolastica, anche se dotata di più biblioteche in diversi plessi, può presentare una sola domanda per una sola biblioteca.

Possono accedere al Fondo gli istituti di istruzione paritaria senza fini di lucro e che comunque non siano legati a società aventi fini di lucro o da queste controllate.

Il finanziamento è destinato a progetti che incrementino le attività, i servizi e la fruizione, da parte della comunità scolastica, di biblioteche di istituto già operative.

Non sono ammesse al finanziamento le biblioteche facenti parte di atenei universitari o istituti ad essi equiparati.

Presentazione della domanda

Le istanze potranno essere presentate esclusivamente in formato digitale tramite l’apposito applicativo telematico accessibile al seguente link: https://biblioteche.cultura.gov.it/it/contributi/Fondo-promozione-lettura/index.html

L’accesso all’applicativo sarà consentito fino alle ore 12:00 del 30 aprile 2025.

L’inserimento della domanda sarà consentito solo previa registrazione al suddetto applicativo informatico e la procedura dovrà essere ripetuta ogni anno anche dagli utenti registrati nelle annualità precedenti.

Prima di procedere alla registrazione e all’invio delle istanze., è opportuno consultare le Linee Guida e la sezione dedicata alle FAQ.