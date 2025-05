Big Mama e il discorso contro l’odio social: “Non ce la faccio più, spesso sono persone che hanno l’età dei miei genitori. Perché?”

Marianna Mammone, conosciuta come BigMama, è stata una delle conduttrici sul palco del Concerto del primo maggio. In un momento dedicato anche ai temi social, la cantante ha deciso di condividere la sua esperienza contro l’odio social.

Ecco le sue parole: “Non so se vi siete resi conto che nell’ultimo periodo c’è tantissimo odio. Oggi parlerò dell’hating, di tutte quelle persone che si sentono libere di commentare negativamente qualsiasi cosa tu faccia nella vita. Io non ce la faccio più. Siamo arrivati a un punto in cui è diventato tutto troppo esagerato. Io mi chiedo la motivazione dov’è? Perché vi parte questo sadismo, magari parte dall’insoddisfazione? Io non l’ho capito. Quello che dico sempre è se non vi piaccio io cambiate canale, se non vi piace il mio corpo fate in modo di non essere mai come me in tutta la vostra vita, se non vi piace quello che dico bloccatemi. Fateci vivere, perché è veramente ingiusto. La cosa peggiore è che spesso queste persone hanno l’età dei miei genitori. Come fate a buttare tutto questo odio addosso a una ragazzina? Che ne sapete di qual è la mia storia, la storia del mio corpo? Il mio è un corpo che mi ha dato tanto, che mi ha tolto tanto, è un corpo che mi ha fatto soffrire, che a 20 anni mi ha chiuso in un ospedale a fare chemioterapie (tumore del sangue, ndr), eppure io lo perdono. Mi fate capire perché non lo potete perdonare anche voi? Non ho mai chiesto a nessuno di essere come me, non ho mai detto che essere come me è bello, perché vivere in un mondo che ti considera pigra, inutile, anche a livello lavorativo. Quello che vi dico a voi persone intelligenti a livello di empatia, quando vedete questi commenti, aprite questi profili, guardate la faccia di queste persone e pensate Menomale che io non sono come loro“.

Il video del discorso è diventato virale sui social, in molti hanno condiviso la portata del messaggio. Un odio social che non è solo destinato a personaggi pubblici, ma a qualsiasi persona iscritta su una piattaforma.

