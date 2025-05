Concerto primo maggio, Schettini ai giovani: “Non possiamo consegnarvi al mondo del lavoro come dei pacchi”

Anche quest’anno il Concertone del Primo Maggio è stato un grande spettacolo e i conduttori – Noemi, BigMama, Ermal Meta e Vincenzo Schettini – hanno portato davanti al grande pubblico anche temi importanti. E a spronare i giovani è stato il prof Schettini della Fisica che ci piace, che ha parlato dell’importanza della conoscenza e dell’essere critici.

Dopo aver fatto una piccola introduzione sulla fisica e sulla forza di gravità, Schettini ha affermato che durante il corso della vita, crescendo, cambiando, studiando e conoscendo, aumentiamo un campo d’azione attrattivo come la gravità e si chiama campo della conoscenza.

Il prof ha anche ammesso di essere emozionato a stare sul palco del primo maggio e ha aggiunto: “Io sono un prof e sono su un palco che è il palco del lavoro e noi che abbiamo voi che siete la generazione determinante, non vi possiamo consegnare al mondo del lavoro come dei pacchi, perché voi siete dei fiori. Allora, mi raccomando lo studio. Si studia, ci si sacrifica, si sbaglia: questo è il percorso della conoscenza, lo descriveva Leonardo Da Vinci, parlava di esperienza. Fate crescere questa forza attrattiva e state attenti, oggi ci sono i nemici della conoscenza: c’è il tutto e subito, la superficialità, la pochezza. Invece voi dovete crescere, studiando e acculturandovi. Strutturatevi, perché questo è un mondo che vi vuole strutturati, non è un mondo facile, è complesso. Vi vuole preparati. Mi raccomando, ricordatevi che la conoscenza vi renderà esseri critici, avrete bisogno di spirito critico e oggi vedo molta banalità. Ricordatevi che la conoscenza è ricchezza”.