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04.05.2026

BigMama sul prof che la insultava: “Non si è scusato. Se gli dicessi che mi ha fatto stare male mi direbbe che stava giocando”

Redazione
Indice
"Non giustifico gli adulti"
“Mi chiamavano ‘chiattona'”

La cantante Big Mama, 26 anni, nome d’arte di Marianna Mammone, ha parlato della violenza verbale subita da un suo docente a scuola, che la insultava per il suo peso, ai microfoni de Il Corriere della Sera, qualche tempo fa.

“Non giustifico gli adulti”

“I ragazzini si difendono da una vita cattiva con la perfidia. Invece non giustifico gli adulti”, ha detto.

A quanto pare l’ex insegnante della cantante non si è scusato nemmeno dopo che lei ha parlato degli insulti da lui ricevuti. “Ma quando mai? Mi ha scritto un messaggio come se fossi sua figlia: Marianna cara, ti ricordi di me? L’ho ignorato. Se gli dicessi che mi ha fatto stare male risponderebbe: ‘Vabbé ma io stavo giocando’. Quel professore non si rende conto che ha dato il via a una valangata di commenti negativi e battute dei compagni di scuola”.

“Mi chiamavano ‘chiattona’”

“Ero sempre la più grassa, già dall’asilo, mi chiamavano ‘chiattona’. Alle elementari pensavo ‘faccio schifo’. Incredibile come nessuno degli adulti, dei professori, se ne accorgesse”. Solo una docente ha capito quanto la cantante stesse soffrendo: “Un giorno ad un open day della mia scuola canto la canzone ‘Charlotte’, la professoressa di scienze di quel periodo venne da me e mi abbracciò e disse ‘io non avevo capito un c***o, proprio’”, ha raccontato.

“Lei ha capito io che stavo vivendo e forse è stata l’unica persona che ha capito quel testo”, ha concluso.

big mama

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