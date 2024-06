Bimbi scrivono a Valditara per far restare un supplente a scuola: “Ciò che trasmette è così bello che non si sa spiegare”

Bimbi scrivono a Valditara per far restare un supplente a scuola: “Ciò...

Una storia davvero commovente. Dei bambini di una scuola primaria delle Marche, come riporta RiminiToday, hanno scritto una letterina indirizzata al ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara per chiedergli di far insegnare un loro docente nel loro istituto anche l’anno prossimo.

Il contenuto della lettera

Si tratta di un supplente di educazione fisica di 29 anni, originario del Molise. La lettera rivolta al ministro recita: “Siamo i bambini della scuola Primaria di Camerano, le stiamo scrivendo per chiederle un grosso favore, è venuto a scuola un nuovo maestro giovane e divertente. Noi ci terremmo molto che questo fantastico e muscoloso maestro rimanesse nella nostra scuola. Le chiediamo questo perché quello che trasmette è talmente bello che non si sa spiegare”.

La commozione del maestro

Il giovane insegnante è rimasto colpito del messaggio. Il maestro si porterà sicuramente per sempre nel cuore questa sua prima esperienza nel mondo della scuola. “Ho passato un anno stupendo – racconta il maestro dopo essere venuto a conoscenza della lettera -, pieno di emozioni, sia di paura che di gioia, pieno di nuovi rapporti di amicizia e lavorativa. Questa è una lettera che volevo condividere, scritta da una mia classe, nel mio ultimo giorno, quello del ‘ciao bimbi’ perché purtroppo l’anno prossimo, per questioni al di sopra di me, non so dove sarò ed allora ecco la loro richiesta”.

Ultimi giorni di scuola, giorni di addio

Sono molte le dimostrazioni di affetto nei confronti dei docenti che girano sui social in questo periodo di fine scuola. L’ultima campanella è suonata per tantissime regioni di Italia. Su TikTok tantissimi sono i video di saluti tra studenti e docenti per l’ultimo giorno di scuola.

Tra i saluti, l’anno scorso, ce n’è stato uno che ha colpito la nostra attenzione, una sorta di trend internazionale che diversi giovani utenti stanno mettendo in atto sul social made in China: si tratta di riproporre la scena finale de L’attimo fuggente, con Robin Williams, in cui gli studenti rendono omaggio al loro amato professore citando la poesia di Walt Whitman “Oh capitano! Mio capitano” salendo sui banchi.