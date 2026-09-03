Registrati
Diretta video

Prima ora - Notizie del 3 settembre

Studenti e genitori
03.09.2026

Bimbo autistico picchiato a scuola da ASACOM, la denuncia della madre: “Gli ho messo un registratore in tasca”

Redazione
Google Logo Aggiungi come fonte preferita su Google
Indice
La scoperta e la denuncia della madre

A Napoli la famiglia di un bambino di 9 anni, affetto da autismo grave e non verbale, che frequenta la quarta elementare di un istituto della periferia nord della città di Napoli, ha presentato denuncia ai carabinieri dopo aver raccolto file audio che rivelerebbero maltrattamenti subiti a scuola. A far scattare l’allarme sono stati i continui segni ed ecchimosi comparsi sul corpo del bambino dall’inizio dell’anno scolastico, uniti a repentini sbalzi d’umore e crisi d’ansia al rientro a casa.

La scoperta e la denuncia della madre

“Mio figlio usciva da scuola con dei segni evidenti e le magliette strappate. Mi dicevano che erano segni di autolesionismo, ma ero sicura non fosse così ed ho deciso di registrare cosa accadeva in classe”, racconta la madre. Non potendo il bambino esprimersi con la parola, la donna ha nascosto un registratore nella sua tasca: l’ascolto dei file avrebbe rivelato un operatore ASACOM di supporto al sostegno rivolgersi al minore con toni aggressivi e minacce in dialetto, insieme a rumori riconducibili a percosse. I referti del Pronto Soccorso dell’ospedale, che attesterebbero lesioni ed escoriazioni con diagnosi di maltrattamento di minore, sono stati consegnati agli inquirenti insieme alle registrazioni.

“Mio figlio veniva preso in giro e maltrattato a scuola, per questo chiedo giustizia. Queste cose non devono accadere, non solo a mio figlio ma, in particolare, a chi è indifeso. Mi chiedo adesso che ricordo avrà mio figlio della scuola? Solo qualcosa di negativo e non giusto”, puntualizza la mamma in un’intervista al Corriere.

asacomdisabilità

Assistenza Asacom, via libera ai fondi regionali in Sicilia: 40 milioni per garantire continuità ai servizi

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

PATHS Summer School INDIRE, al via l’8 settembre tre giorni su IA e pensiero critico

Redazione

Mobilità all’estero per studenti, docenti e personale scolastico: iniziative supportate dalle Camere di Commercio italiane all’estero

Lara La Gatta

Calo demografico, in Veneto meno 7mila alunni. Bussetti (Usr): “Organico docenti resta invariato e meno alunni per classe”. Ma sul sostegno mancano i prof

Daniele Di Frangia

Buono libri Veneto a.s. 2026/27, domande dal 14 settembre al 9 ottobre: l’ISEE non deve superare euro 15.748,78

Lara La Gatta
vai alla ricerca avanzata