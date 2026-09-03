PATHS Summer School INDIRE, al via l’8 settembre tre giorni su IA e pensiero critico

Sono aperte le iscrizioni per partecipare a PATHS Summer School, tre giorni dedicati all’intelligenza artificiale e al pensiero critico in programma dall’8 al 10 settembre. Si tratta di un percorso gratuito di formazione online promosso da INDIRE in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, giunto alla settima edizione con il titolo “Problemi filosofici: sfide dell’IA e sviluppi del pensiero critico”. Al centro dell’iniziativa una delle principali sfide per la scuola contemporanea: come utilizzare l’intelligenza artificiale senza rinunciare all’autonomia di giudizio, alla responsabilità e alla capacità di interrogare criticamente la realtà.

Un percorso rivolto a tutta la scuola

La Summer School è rivolta gratuitamente a docenti e dirigenti scolastici e coinvolge anche il mondo dell’istruzione degli adulti, con un’attenzione particolare ai CPIA, ai docenti dei percorsi di secondo livello e alle scuole in carcere. Sono infatti contesti nei quali il pensiero critico, l’alfabetizzazione digitale, la capacità di riconoscere le fonti affidabili e la riflessione sulle implicazioni etiche dell’intelligenza artificiale assumono un ruolo particolarmente significativo.

Il programma tra workshop e sessioni plenarie

Il programma alternerà sessioni plenarie, contributi scientifici, momenti di confronto e attività operative, con workshop sviluppati lungo tre prospettive: l’utilizzo concreto dell’intelligenza artificiale in classe, i dilemmi etici come strumento per sviluppare il pensiero critico, e il gioco come strategia per apprendere, discutere e costruire conoscenza insieme. Nel corso dei tre giorni saranno inoltre presentate le attività di formazione e sperimentazione che il progetto PATHS proporrà alle scuole nell’anno scolastico 2026/2027, in un’ottica di continuità con il percorso avviato in questi anni.

Come iscriversi

La partecipazione è gratuita, ma è indispensabile iscriversi tramite l’apposito link disponibile sulla piattaforma PATHS. Non è necessario seguire tutti gli appuntamenti in diretta: i contenuti e i materiali potranno essere recuperati successivamente nell’area riservata della piattaforma, accessibile esclusivamente agli utenti registrati. Per partecipare occorre dunque accedere alla piattaforma e completare la registrazione alle attività previste.