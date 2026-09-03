Buono libri Veneto a.s. 2026/27, domande dal 14 settembre al 9 ottobre: l’ISEE non deve superare euro 15.748,78

Con Deliberazione n. 888 del 19 agosto 2026, la Giunta Regionale del Veneto ha approvato l’avviso pubblico relativo al contributo “Buono Libri” per l’anno scolastico-formativo 2026-2027, finalizzato a sostenere le famiglie nelle spese per l’acquisto dei libri di testo e contenuti didattici alternativi.

Il Buono libri è destinato alle studentesse e agli studenti residenti in Veneto frequentanti una scuola secondaria di primo o secondo grado, statale, paritaria e non paritaria o una scuola della formazione professionale accreditata dalla Regione Veneto. Possono accedere al contributo anche le studentesse e gli studenti che in alternativa, si avvalgono dell’istruzione parentale.

Il richiedente deve essere in possesso di un’attestazione ISEE 2025 in corso di validità. Il limite massimo è di euro 15.748,78.

Sono ammesse al contributo le spese per: libri di testo scolastici e/o contenuti didattici alternativi, sia in formato cartaceo che in versione digitale e ausili indispensabili alla didattica indicati dalle istituzioni scolastiche/formative nell’ambito dei programmi di studio.

La richiesta dovrà essere compilata esclusivamente online nella piattaforma web all’indirizzo https://libritesto.regione.veneto.it.

Le domande potranno essere presentate dalle ore 9:00 del 14 settembre 2026 alle ore 14:00 del 9 ottobre 2026.

Per eventuali chiarimenti, è possibile contattare l’Ufficio Diritto allo Studio Ordinario ai seguenti numeri: 041 / 2795036 – 5973 – 5032 – 5349 (lun. – ven. 9:00 – 13:00).