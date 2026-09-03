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Prima ora - Notizie del 3 settembre

Studenti e genitori
03.09.2026

Buono libri Veneto a.s. 2026/27, domande dal 14 settembre al 9 ottobre: l’ISEE non deve superare euro 15.748,78

Lara La Gatta
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Con Deliberazione n. 888 del 19 agosto 2026, la Giunta Regionale del Veneto ha approvato l’avviso pubblico relativo al contributo “Buono Libri” per l’anno scolastico-formativo 2026-2027, finalizzato a sostenere le famiglie nelle spese per l’acquisto dei libri di testo e contenuti didattici alternativi.

Il Buono libri è destinato alle studentesse e agli studenti residenti in Veneto frequentanti una scuola secondaria di primo o secondo grado, statale, paritaria e non paritaria o una scuola della formazione professionale accreditata dalla Regione Veneto. Possono accedere al contributo anche le studentesse e gli studenti che in alternativa, si avvalgono dell’istruzione parentale.

Il richiedente deve essere in possesso di un’attestazione ISEE 2025 in corso di validità. Il limite massimo è di euro 15.748,78.

Sono ammesse al contributo le spese per: libri di testo scolastici e/o contenuti didattici alternativi, sia in formato cartaceo che in versione digitale e ausili indispensabili alla didattica indicati dalle istituzioni scolastiche/formative nell’ambito dei programmi di studio.

La richiesta dovrà essere compilata esclusivamente online nella piattaforma web all’indirizzo https://libritesto.regione.veneto.it.

Le domande potranno essere presentate dalle ore 9:00 del 14 settembre 2026 alle ore 14:00 del 9 ottobre 2026.

Per eventuali chiarimenti, è possibile contattare l’Ufficio Diritto allo Studio Ordinario ai seguenti numeri: 041 / 2795036 – 5973 – 5032 – 5349 (lun. – ven. 9:00 – 13:00).

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