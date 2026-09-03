Mobilità all’estero per studenti, docenti e personale scolastico: iniziative supportate dalle Camere di Commercio italiane all’estero

Le Camere di Commercio Italiane all’Estero (CCIE) sono associate in una rete composta da 86 sedi attive nel mondo coordinate da Assocamerestero.
Il progetto “Mobilità all’estero” nasce su iniziativa di 9 CCIE attive in Europa, con l’obiettivo di accompagnare scuole, enti di formazione, studenti e docenti in esperienze formative e professionali di qualità.
Il network europeo coinvolto nel progetto offre un supporto operativo, linguistico e logistico nei seguenti Paesi: Danimarca, Francia (Lione), Grecia (Salonicco), Malta, Polonia, Portogallo, Spagna (Barcellona), Spagna (Madrid) e Repubblica Ceca.
Sono disponibili in particolare servizi personalizzati per la progettazione e la gestione di percorsi di mobilità nell’ambito di Erasmus+, PCTO, PON e formazione professionale, tra cui:
Per informazioni e per avviare una progettazione, è possibile consultare la pagina dedicata Mobilità all’estero.