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Personale della scuola
03.09.2026

Mobilità all’estero per studenti, docenti e personale scolastico: iniziative supportate dalle Camere di Commercio italiane all’estero

Lara La Gatta
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Le Camere di Commercio Italiane all’Estero (CCIE) sono associate in una rete composta da 86 sedi attive nel mondo coordinate da Assocamerestero.

Il progetto “Mobilità all’estero” nasce su iniziativa di 9 CCIE attive in Europa, con l’obiettivo di accompagnare scuole, enti di formazione, studenti e docenti in esperienze formative e professionali di qualità.

Il network europeo coinvolto nel progetto offre un supporto operativo, linguistico e logistico nei seguenti Paesi: Danimarca, Francia (Lione), Grecia (Salonicco), Malta, Polonia, Portogallo, Spagna (Barcellona), Spagna (Madrid) e Repubblica Ceca.

Sono disponibili in particolare servizi personalizzati per la progettazione e la gestione di percorsi di mobilità nell’ambito di Erasmus+, PCTO, PON e formazione professionale, tra cui:

  • individuazione di tirocini curricolari ed extracurriculari e selezione delle strutture ospitanti;
  • mobilità del personale scolastico e Job Shadowing;
  • accoglienza, alloggio, trasporti locali e transfer;
  • monitoraggio e tutoraggio durante l’esperienza;
  • attività culturali e visite aziendali;
  • supporto amministrativo, documentale e di rendicontazione.

Per informazioni e per avviare una progettazione, è possibile consultare la pagina dedicata Mobilità all’estero.

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