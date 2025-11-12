Bimbo di due anni muore in un asilo nido, si sarebbe soffocato con il cibo o con un indumento: dinamica dubbia

Un bambino della provincia di Arezzo, è morto soffocato durante le attività odierne in un asilo nido, per cause in corso di accertamento. Lo riporta Ansa. Il piccolo, di due anni, secondo una prima versione sarebbe rimasto strozzato con del cibo, ma c’è chi riferisce che lo stesso soffocamento sia stato causato da un indumento, pare un giubbotto.

Le prime ipotesi

L’allarme è stato dato dal personale della struttura: il bimbo è stato subito soccorso ma non è stato possibile salvarlo. Secondo ulteriori informazioni il piccolo potrebbe essere rimasto impigliato con il giubbotto a una pianta, rimanendo quindi soffocato accidentalmente.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e si è alzato in volo anche l’elisoccorso. Il personale medico ha tentato in tutti i modi di rianimarlo, ma purtroppo ogni tentativo si è rivelato vano. Il bimbo è morto nel giardino del nido. La tragedia ha immediatamente scosso la comunità locale. Sull’accaduto sono in corso accertamenti dei Carabinieri, che stanno raccogliendo le testimonianze e ricostruendo i fatti.