Bimbo morto Margherita di Savoia, una sua docente ai funerali: “Continua a ridere di quello che ci faceva ridere”

Lo scorso 5 luglio, ne hanno parlato vari media come Il Corriere della Sera, un bimbo di soli 6 anni, mentre si trovava in un campo estivo a Santa Margherita di Savoia, in Puglia, si è accasciato in spiaggia e, poco dopo, purtroppo è morto. Ieri, 13 luglio, si sono svolti a Canosa i funerali del piccolo, ai quali hanno partecipato anche i suoi compagni di scuola e i suoi docenti.

Come riporta Ansa, “Dario continua a ridere di quello che ci faceva ridere, di quelle piccole cose che tanto ci piacevano quando stavamo assieme”, ha detto una delle sue insegnanti di scuola. In chiesa, accanto ai genitori e alla nonna, c’erano anche i compagni di scuola del bambino: due di loro hanno portato un pupazzo di Spiderman e un orsacchiotto in peluche che sono stati posati sulla bara bianca assieme a tanti bigliettini e disegni.

Le strazianti parole dei genitori

Sui banchi è stato lasciato un foglio su cui sono stati stampati la foto del bimbo con il grembiule e i pensieri delle maestre e della sua classe. “Caro compagno di scuola – si legge – diligente, distinto nel comportamento, sfoglio una pagina del tuo quaderno e vedo una scrittura chiara e matura. Bravo amico e sincero, ti abbraccio e nel tuo amore spero”. “Spero che nostro figlio impari dagli angeli. Grazie a tutti”, queste le parole dei genitori.