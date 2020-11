Bollettino dati Covid, il numero dei contagi scende a 27 mila

Mentre alcune regioni stringono ulteriormente sulle misure restrittive scegliendo la linea del rigore ben oltre le indicazioni ministeriali, vedi la Regione Basilicata e l’Abruzzo, come abbiamo raccontato in altri articoli, che si sono uniformate, in qualche modo, alle scelte della Campania, arriva il nuovo bollettino Covid, all’indomani del weekend:

Il bollettino del 16 novembre

Nuovi positivi: 27.354

Decessi: 504

In terapia intensiva: 3.492

Tamponi effettuati: 152.663

Totale casi: 1.205.881

