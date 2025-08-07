Bollettini Gps revocati, un precario: “Dalla sera alla mattina mi hanno tolto un sogno. Ho avuto insonnia e ansia, è tutto svanito”

In questi giorni abbiamo parlato dei numerosi disagi in seguito alla revoca della pubblicazione degli esiti delle nomine da prima fascia GPS per i posti di sostegno, oggetto di verifica a causa di problemi tecnici. Le regioni più colpite dal disguido, denunciato dalla Gilda degli Insegnanti, risultano essere Piemonte, Toscana e Puglia, dove sarebbe emersa una non corretta applicazione delle riserve di legge: posti che spettavano di diritto a candidati appartenenti a categorie protette sono stati invece assegnati erroneamente ad altri aspiranti con punteggi più alti.

Lo sfogo

Un docente emiliano di 52 anni, insegnante di sostegno con disabilità, ha denunciato la situazione, che lo ha colpito in prima persona. Come riporta Il Resto del Carlino, la questione nasce da un cavillo normativo, che ha portato a distinguere i docenti con gli stessi requisiti e abilitazioni sul sostegno in due graduatorie diverse – la Gps di prima fascia e gli elenchi aggiuntivi – basandosi unicamente sulla data di conseguimento del titolo.

Nonostante questa distinzione, le operazioni di immissione in ruolo non l’hanno rispettata: il sistema ha proceduto con una graduatoria unificata, assegnando anche ai docenti inseriti negli elenchi aggiuntivi un contratto a tempo indeterminato. Ecco le parole del docente: “Ho il 67% di invalidità, la 104, e questi dalla sera alla mattina mi hanno tolto dal ruolo e mi hanno rimesso precario. Nessuno mi ha avvisato. È stata la Cisl a dirmi di controllare. Mi hanno tolto un sogno. Avevo preso accordi per una casa a Reggio, un affitto con riscatto per comprarla dopo l’anno di prova. Avevo parlato con la dirigente scolastica, ero felice, lei era felice. Ora non ho più nulla”.

“Sono anni che sono precario, finalmente mi danno il ruolo e ora mi trovo fuori. Ho 52 anni e malattie non guaribili. Sono giorni che non dormo per questa cosa. Dopo la revoca, avevo tutti i valori sballati, ansia, insonnia. Mia madre ha 81 anni, quando ha saputo del ruolo era al settimo cielo. Ora è tutto svanito”, queste le sue parole molto amari.