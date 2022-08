Bonetti: “Diritto all’educazione”

Elena Bonetti, Ministra per le pari opportunità e la famiglia, al Meeting di Rimini parla di lavoro e occupazione , ma parla pure di scuola e di diritto all’educazione: “Ci troviamo in una situazione che non garantisce un diritto all’educazione per tutte le bambine e i bambini. Abbiamo delle regioni, soprattutto nel sud Italia, in cui abbiamo dieci bambini su cento che possono andare per esempio all’asilo nido.

Scuola, il mondo del Terzo settore e gli enti locali possono costruire alleanze strategiche per offrire percorsi educativi sia di carattere formale che di carattere informale, come per esempio i centri estivi. Ecco oggi il nostro paese, nel piano nazionale infanzia e adolescenza ha detto chiaramente che questa è una sfida educativa importante e la può vincere solo se mette in campo libero tutte queste potenzialità integrate”.