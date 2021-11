Borse di studio INPS, online il bando Itaca: scadenza 9 dicembre 2021

L’Inps ha pubblicato il bando del concorso Programma Itaca 2022/2023, rivolto a figli o orfani ed equiparati dei dipendenti e dei pensionati della pubblica amministrazione iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e dei pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici.

Il bando è finalizzato ad offrire a studenti della scuola secondaria di secondo grado un percorso di mobilità internazionale, di crescita umana, sociale e culturale, attraverso la frequenza di un intero anno scolastico, o parte di esso, presso scuole straniere, localizzate all’estero.

L’Inps, in particolare, eroga, in favore dell’avente diritto, una borsa di studio a totale o parziale copertura del costo di un soggiorno scolastico all’estero, organizzato e fornito da un unico soggetto terzo che garantisca il supporto per l’acquisizione, presso la scuola straniera e quella italiana, della documentazione necessaria per il riconoscimento del periodo di studi trascorso all’estero.

Con il Programma Itaca si può partecipare anche al bando Intercultura.

Le borse a disposizione sono 1.500, così suddivise:

L’importo massimo di ciascuna borsa di studio che sarà erogata

dall’Istituto è di:

La domanda deve essere trasmessa dalle ore 12.00 del 4 novembre 2021 entro e non oltre le ore 12.00 del 9 dicembre 2021.