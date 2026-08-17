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17.08.2026

Borse di studio INPS per corsi di lingue in Italia, destinatari anche i figli dei dipendenti scolastici: domande entro il 2 settembre

Lara La Gatta
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L’INPS ha pubblicato il bando di concorso Corso di lingue in Italia 2026, rivolto ai figli od orfani dei dipendenti e dei pensionati della Pubblica Amministrazione iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali.

Il concorso offre borse di studio finalizzate a sostenere gli esami per la certificazione del livello di conoscenza della lingua secondo il Quadro Comune Europeo di Riferimento (CEFR).

Destinatari sono gli studenti che nell’anno scolastico 2025/2026 abbiano frequentato l’ultimo anno della scuola primaria, la scuola secondaria di primo grado (scuole medie) e di secondo grado (scuole superiori).

Il corso dovrà svolgersi nell’arco temporale da settembre 2026 a giugno 2027, per un periodo minimo di 4 mesi e prevedere la frequenza obbligatoria per un monte ore complessivo minimo di 60 ore (di 60 minuti) di lezione in presenza ovvero in modalità on line in modalità sincrona, esclusivamente nei casi di emergenza sanitaria nazionale dichiarati dal Governo italiano dalle autorità competenti.

L’Inps riconosce n. 6.100 contributi, così suddivisi:

  • fino a n. 50 per ragazzi frequentanti la classe quinta della scuola primaria;
  • fino a n. 2.550 per ragazzi frequentanti la scuola secondaria di primo grado (ex scuole medie);
  • fino a n. 3.500 per ragazzi frequentanti la scuola secondaria di secondo grado;

L’importo massimo di ciascun contributo è pari a € 800,00 per la frequenza del corso di preparazione all’esame.

La domanda deve essere presentata online, tramite il Portale prestazioni welfare, fino alle 12 del 2 settembre 2026.

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