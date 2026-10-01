Insegnare inglese alla primaria con il titolo per la secondaria

Ogni anno, ci sono docenti con il titolo per insegnare inglese nelle scuole secondarie, e che, attraverso interpelli riescono anche ad avere un contratto per la lingua inglese, anche a scuola primaria. Di fatto, molte docenti che vanno ad insegnare inglese a pieno titolo, e con tutte le competenze del caso, devono non veder riconosciuto un punteggio, perché non hanno il titolo della formazione primaria.

Ma io mi chiedo: un sindacato, non può proporre un ricorso per modificare questa situazione? Non si chiede di ottenere il punteggio pieno, perché non è la propria classe di concorso, ma quanto meno, la metà, visto che comunque va ad insegnare una materia (inglese) a pieno titolo. Un po’, come si è fatto per scienze motorie: è stato consentito di insegnare a scuola primaria, nonostante il titolo era stato pensato per la scuola secondaria.

Sarebbe interessante che qualche sindacato si facesse carico di questa situazione e proponesse le opportune modifiche. Le leggi si possono modificare e noi non possiamo fare altro che confidare nei sindacati o nei canali dedicati, perché se ne facciano carico e portavoce.

Giusi Agueli