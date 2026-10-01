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01.10.2026

Insegnare inglese alla primaria con il titolo per la secondaria

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Ogni anno, ci sono docenti con il titolo per insegnare inglese nelle scuole secondarie, e che, attraverso interpelli riescono anche ad avere un contratto per la lingua inglese, anche a scuola primaria.  Di fatto, molte docenti che vanno ad insegnare inglese a pieno titolo, e con tutte le competenze del caso, devono non veder riconosciuto un punteggio, perché non hanno il titolo della formazione primaria.
Ma io mi chiedo: un sindacato, non può proporre un ricorso per modificare  questa situazione?  Non si chiede di ottenere il punteggio pieno, perché non è la propria  classe di concorso, ma quanto meno, la metà,  visto che comunque va ad insegnare una materia (inglese) a pieno  titolo. Un po’,  come si è fatto per scienze  motorie: è stato consentito di insegnare a scuola primaria,  nonostante il titolo era stato pensato per la scuola secondaria.

Sarebbe interessante che qualche sindacato si facesse carico di questa situazione e proponesse le opportune modifiche. Le leggi si possono modificare e noi non possiamo fare altro che confidare nei sindacati  o nei canali dedicati, perché se ne facciano carico e portavoce.

Giusi Agueli

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