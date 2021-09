BOZZA DECRETO. Green pass scuola, obbligo esteso anche ai genitori. Montano le polemiche

Green pass anche per i genitori degli alunni. Il Consiglio dei ministri di quest’oggi ha approvato l’estensione delle categorie a cui è rivolto l’obbligo del certificato verde nelle scuole. Non più solo il personale scolastico, ma chiunque accederà ad un istituto (esclusi gli studenti) dovrà essere in possesso del certificato verde. Il decreto riguarda tutti i lavoratori esterni come operatori delle mense o delle pulizie che prestano servizio nelle scuole (ma sono dipendenti di ditte esterne) ma anche i genitori degli alunni. La disposizione avrà validità fino al 31 dicembre 2021, termine dello stato d’emergenza dichiarato dal governo. Nel caso delle ditte esterne, il controllo sul green pass dovrà essere svolto anche dai datori di lavoro.

Oltre la scuola, anche le università e le Rsa sono interessate dal decreto. In queste ultime, per chi accederà alle strutture per lavoro, l’obbligo vaccinale scatterà dal 10 ottobre.

Il Parlamento sta votando la conversione in legge del decreto 111 del 6 agosto.

Tra i genitori degli alunni c’è già malumore per la scelta di rendere obbligatorio il green pass anche a loro.

Nella bozza del decreto si legge quanto segue:

“Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede a tutte le strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all’articolo 9-ter e al comma 1 del presente articolo, deve possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2”.

“I dirigenti scolastici e i responsabili di tutte le istituzioni scolastiche, educative, formative indicate al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 2. Nel caso in cui l’accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro“