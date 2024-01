Bullismo, due studenti denunciati: vessavano compagno con disturbi di apprendimento a scuola

Due studenti sono stati denunciati per aver vessato a scuola, psicologicamente e fisicamente, un loro compagno con un lieve problema di apprendimento. I minori sono stati denunciati in stato di libertà nell’ambito di un’indagine condotta dalla Polizia di Stato di Gioia Tauro con il coordinamento della Procura presso il Tribunale per i minori di Reggio Calabria, come riporta Ansa.

Due gli episodi che hanno spinto la vittima a denunciare

Il ragazzo vittima di bullismo, nel settembre scorso, accompagnato dai genitori, ha denunciato agli agenti del Commissariato di Polizia gravi atti di violenza fisica e verbale posti in essere nei suoi confronti da due coetanei all’interno dell’istituto scolastico da loro frequentato.

Due gli episodi più gravi e dello stesso tenore, l’ultimo dei quali ha spinto la vittima a denunciare i soprusi subiti. Da qui è scattata l’attività investigativa che ha portato all’individuazione dei due giovani presunti autori delle condotte di violenza fisica e morale nei confronti del loro coetaneo.

