Burioni: “Scuole chiuse ma l’influenza K crescerà in tutte le regioni”

Roberto Burioni, ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, snocciola dati che fanno impressione, mettendo sotto accusa l’influenza K, la cui incidenza, secondo gli ultimi dati dell’Iss, sarebbe arrivata a 14,7 casi per 1.000 assistiti.

Dunque ci sarebbe già un esercito di italiani a letto, pungolato dal virus H3N2, con la variante K che viene definita una ‘super flu’ perché fondamentalmente resiste ai vaccini, che pure rappresentano lo strumento migliore per arginare il virus, e all’immunità naturale.

Ma non ci sarebbe un solo fronte di attacco dell’influenza, in circolazione anche il virus H1N1 che completa il mix.

Dice Burioni: “In questo momento l’incidenza maggiore dell’influenza è tra i 5 e i 14 anni, quindi gira essenzialmente nelle scuole”, mentre si va verso Natale, con una maggiore socializzazione.

“Per quanto noi ci vedremo nei cenoni e nelle feste, nelle scuole ci sono 25 ragazzini chiusi in una stanza per 5 ore. Ore con le vacanze si chiudono le scuole e questo potrebbe ostacolare la circolazione del virus. Siamo però in una fase crescente, in alcune regioni questa crescita è particolarmente evidente, come in Campania e in Sardegna. Ma piano piano crescerà in tutte le regioni”

Consiglia il professore, riporta Adnkronos, una ‘profilassi’ elementare: “Una cosa che pochi sanno dell’influenza è che si trasmette facilmente con le mani. Bisogna fare come ci dicevano le mamme, ‘lavati le mani’. A differenza del covid, l’influenza si trasmette molto con il contatto. Poi, serve il buon senso. Se uno sta male e al cenone c’è il nonno, meglio evitare. Se proprio bisogna andare al lavoro, si può indossare la mascherina che serve a proteggere gli altri. Il chirurgo la indossa per non contaminare. E la può usare anche chi non vuole prendersi eventualmente l’influenza”.