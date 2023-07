Cadavere trovato nel parco di una scuola a Marina di Carrara, ricostruita l’identità: l’uomo si era tolto la vita nella notte

Ieri la notizia del ritrovamento del cadavere di un uomo all’interno del parco di una scuola di Marina di Carrara, in Toscana, ha scioccato la comunità e l’intero Paese. Ecco chi era l’uomo, la cui identità è stata ricostruita, e quali sono le cause della morte.

Come riporta La Gazzetta di Massa e Carrara, l’uomo, un 44enne, l’uomo si è tolto la vita nella notte, impiccandosi, e il suo corpo è stato trovato in mattinata all’interno della sede della scuola. Quando sono arrivati sul posto i soccorritori hanno trovato anche il cane dell’uomo che, inizialmente, non ha fatto avvicinare nessuno. L’uomo, secondo il quotidiano locale, era un appassionato di arti marziali e, in particolare, di Muay Thai, la boxe tailandese. Non si tratta quindi di omicidio o di incidente, e l’uomo non sembra far parte della comunità scolastica.

Sospese le attività della scuola

L’uomo di 44 anni è stato trovato morto ieri, 6 luglio, intorno alle 6,20 del mattino, nel parco della scuola, vicino le altalene. Secondo quanto riporta Il Tirreno, l’uomo, originario di Milano, risiedeva a Pistoia e lavorava in un locale a Marina di Massa. Per il momento, gli esami di maturità e le altre attività nel plesso sono stati sospese.