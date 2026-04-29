Calabria, approvato il calendario scolastico: inizio lezioni il 15 settembre 2026, termine l’8 giugno

La Regione Calabria ha approvato il calendario scolastico 2026-2027. Il decreto del Presidente della Giunta regionale stabilisce l’avvio delle lezioni per martedì 15 settembre 2026 e la conclusione per martedì 8 giugno 2027 per tutte le scuole di ogni ordine e grado, con termine differenziato al 30 giugno 2027 per le scuole dell’infanzia.

Il provvedimento, adottato nell’ambito delle competenze regionali in materia di istruzione, definisce un totale di 206 giornate obbligatorie di lezione, nel rispetto della normativa nazionale che assegna almeno 200 giorni allo svolgimento delle attività didattiche.

Oltre alle festività nazionali, le attività scolastiche saranno sospese lunedì 2 novembre 2026, in occasione della Commemorazione dei defunti, lunedì 7 dicembre 2026, giorno interfestivo, da mercoledì 23 dicembre 2026 a mercoledì 6 gennaio 2027 per le vacanze di Natale e da giovedì 25 marzo a martedì 30 marzo 2027 per le vacanze di Pasqua.

Le istituzioni scolastiche potranno disporre eventuali adattamenti del calendario d’Istituto, previa deliberazione motivata degli organi collegiali, nel rispetto del monte ore annuale e con comunicazione alle famiglie, agli enti locali e all’Ufficio scolastico regionale competente.